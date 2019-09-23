«Пелла» может получить статус стратегического инвестора для создания стапельного производства в Петербурге

Смольный готовится присвоить ООО «Пелла-Стапель» статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга. В планах компании — производство стапелей.

О подготовке и согласовании соответствующего постановления правительства «Фонтанке» сообщили в комитете по инвестициям 23 сентября. В ведомстве уточнили, что стратегический статус может получить проект «Создание нового стапельного производства для строительства высокотехнологичной морской техники». Параллельно готовится постановление о предоставлении земельного участка в рамках инвестпроекта. По данным «Фонтанки», предположительно этот участок находится в Колпино, где и зарегистрировано предприятие. Принятие постановлений запланировано до конца 2019 года.

ООО «Пелла-Стапель» создано в мае 2019 года. Это 100-процентная дочка судостроительного завода «Пелла», который занимается производством судов различных классов, таких, как траулеры, различные буксиры и шлюпки. Выручка «Пеллы» по итогам прошлого года составила 12,7 млрд рублей.