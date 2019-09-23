На Украине передумали сносить Арку дружбы с Россией

Украинское министерство культуры заявило, что инициатива предыдущего правительства о сносе построенной в 1982 году Арки дружбы не будет реализована.

«Мне кажется, что что-то разрушать – памятники или такое – это дело последнее. Во-первых, нам надо разобраться с тем, что мы думаем и как мы думаем. И чувствуем ли мы как украинцы свою идентичность. И пока я не буду ставить вопрос о сносе этого памятника», – цитирует 23 сентября заявление главы ведомства Владимира Бородянского «Громадське радио».

На разрушении монумента настаивал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который был уверен, что арка должна стать «металлоломом». При этом бывший министр культуры Украины Евгений Нищук собирался на месте памятника дружбы поставить композицию в честь воинов АТО.

Напомним, что Арка дружбы народов была возведена в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра в 1982 году. В основу композиции заложена скульптура русского и украинского рабочих. Несмотря на снос «советского наследия» во время государственного переворота в 2014 году, арка уцелела.