ЕС продолжит финансирование приграничных проектов с Россией

Евросоюз намерен продолжать финансирование программ приграничного сотрудничества после 2020 года. Об этом на пресс-конференции в Петрозаводске 23 сентября сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

«Мы намерены продолжать финансирование этих программ после 2020 года. Конкретные цифры я назвать сейчас не смогу, поскольку в данный момент в Брюсселе страны – члены Евросоюза как раз обсуждают бюджет на следующий семилетний период – с 2021 года. Однако, как я уже заверил главу республики (речь идет о главе Республики Карелии Артуре Парфенчикове. – Прим. ред.), мы более чем уверены, что программы в рамках «Северного измерения» и приграничного сотрудничества продолжатся», – цитирует Эдерера «Интерфакс».

Парфенчиков в свою очередь отметил, что одним из российско-финляндских проектов могут стать туристические рейсы ретропоезда из Йоэнсуу до российского горного парка «Рускеала». По его словам, «этот проект находится в достаточно серьезной переговорной стадии» и есть планы по реконструкции железнодорожных путей на станции Маткаселькя.

Из 15 программ приграничного сотрудничества ЕС с участием России и Финляндии проводятся три: «Россия — Юго-Восточная Финляндия», «Карелия», «Коларктик». Также с 1999 года действует совместная инициатива ЕС, Норвегии, Исландии и России «Северное измерение», в рамках которой реализовано 27 проектов с Россией в сфере экологии, соцздрава, транспорта и логистики, культуры. Среди самых знаковых проектов, реализованных при участии ЕС, – станция по очистке сточных вод Петербурга, реконструкция основных автомобильных пунктов пропуска, а также подъездов к ним.