За пинок по задержанному экс-полицейский заплатит больше миллиона и сядет на пять лет

В пять лет изоляции в колонии оценил Приморский райсуд Петербурга удар, который получил задержанный от экс-инспектора патрульно-постовой службы. Близкого знакомства с коленом правоохранителя мужчина не пережил.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 сентября, Игорь Анфилатов признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий. С Уголовным кодексом, как установил суд, Анфилатов разошёлся в августе 2017 года: будучи инспектором ППС Приморского района, он поднял ногу на задержанного по административной статье.

Доставленный в 34-й отдел полиции прохожий, как установил суд, получил «не менее одного удара коленом в область груди и живота» и впоследствии скончался.

Суд назначил бывшему полицейскому 5 лет в колонии строгого режима с двухлетним запретом работать на госслужбе и в органах МВД и в полном объёме удовлетворил гражданский иск семьи погибшего. Анфилатова обязали заплатить родственникам 1 миллион 143 тысячи рублей.

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«Анфилатов вину не признал», – уточнили в пресс-службе.

Его напарник также оказался не из болтливых: он видел избиение, но не стал докладывать руководству. В суде Артём Блыжков признался, за злоупотребление должностными полномочиями его приговорили к штрафу. В мае прошлого года оба сотрудника были уволены из полиции.