Три военных самолета США и один беспилотник провели разведку у границ России

Американские военные самолеты в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи российских границ сразу на Балтике и Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение около трех часов выполняли полеты вблизи морской и сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтики, Польши и Литвы.

Тем временем у границ России на Черном море совершил многочасовой полет самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, базирующийся на греческом острове Крит. Он летал вдоль юго-западных берегов Крыма.

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16:00 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России??. pic.twitter.com/MxuTt4lKLb — PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 сентября 2019 г.

Вслед за ним у границ России на Черном море был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата RQ-4A Global Hawk, вылетевшего с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Большого Сочи. В районе Севастополя он приближался к Крыму на расстояние около 33 км.

Ранее в понедельник все тот же Global Hawk c бортовым номером 04-2021 в течение четырех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания он осуществил три подлета на расстояние 37 – 55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.