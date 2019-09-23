Открываем рынки - закрываем риски

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Новые меры поддержки для экспортеров, которые разработал Российский экспортный центр, могут существенно снизить затраты бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о возможности возврата НДС, а также о страховании задолженности и кредита. РЭЦ обеспечивает предпринимателям предоставление финансовых услуг в короткие сроки.

Возврат НДС

Гарантия возврата НДС с упрощенным пакетом документов и сроком принятия решения — один из продуктов Росэксимбанка, который входит в Группу РЭЦ. Для бизнеса это весомое преимущество, поскольку в среднем выдача гарантий занимает до месяца. Росэксимбанк обычно тратит на весь процесс не больше недели.

Страхование задолженности и кредита

Еще одно актуальное предложение — страхование отсрочки платежа по экспортному контракту. Этот инструмент РЭЦ позволяет защитить российские компании и финансирующие их банки в том случае, если иностранный покупатель вдруг не погасит счета.

«Cтраховка «ЭКСАР» освобождает от ответственности за несвоевременное поступление валютной выручки. Для многих компаний — это существенный фактор», — рассказывает Никита Гусаков, генеральный директор «ЭКСАР».

Под страхование попадает весь портфель экспортных контрактов с отсрочкой платежа. Получить услуги просто. Для этого требуется зарегистрироваться на портале Российского экспортного центра и направить запрос (при подтверждении участия в программе оцениваются риски и соответствие компании требованиям).

«Страховое покрытие распространяется на регулярные и разовые экспортные поставки, – объясняет Никита Гусаков. — Причем речь ведется не только о предпринимательских рисках неисполнения обязательств, но и о политических. Получив нашу страховку, экспортеры могут не переживать, что потеряют свой бизнес и гарантированно получат выгоду».

Прежде всего данные меры поддержки рассчитаны на экспортеров, представляющих малый и средний бизнес.

Ознакомиться со всеми услугами Группы РЭЦ экспортеры могут на сайте www.exportcenter.ru. Консультацию специалиста можно получить в Центре поддержки экспорта по общему телефону 8-800-550-01-88

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