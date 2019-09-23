Экс-губернатору Курской области не понравился «Твой бывший». Шутки кавээнщика изучают следователи

Экс-губернатор Курской области, ныне сенатор Александр Михайлов обратился с жалобой в региональный Следственный комитет на шутки в YouTube-канале «Твой бывший». Ведомство начало проверку, об этом сообщает ТАСС 23 сентября.

Автором YouTube-канала «Твой бывший» является актер команды КВН «Прима» Антон Сасин. В его роликах фигурирует вымышленный персонаж. Однако сенатор Михайлов посчитал, что юморист пародирует именно его.

«Никакой конкретной личности, это собирательный образ. 1,5 месяца назад меня вызывали в первый отдел. Заявление мне не показали, но сообщили, что заявитель обвиняет меня в клевете. В возбуждении дела ему тогда отказали, поскольку независимая лингвистическая экспертиза не нашла состава преступления. Но два дня назад меня вызвали уже в Следственный комитет. Там мне сообщили, что могут возбудить дело по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни")», — рассказал «Курским известиям» Антон Сасин.

Александр Михайлов ушёл с поста губернатора Курской области в декабре 2018 года. После досрочной отставки он занял пост сенатора от региона.