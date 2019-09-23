«Лесопилка» держит НОЦ по ветру. В вопросе объединения петербургских вузов замаячили конкретные миллиарды

Суета вокруг слияния ЛТУ и Университета промышленных технологий и дизайна может быть связана с федеральными средствами. Их выделяют научно-образовательным центрам, один из которых как раз и может возглавить «лесопилка».

О неожиданном для всех проекте создания нового вуза на базе Лесотехнического университета и Университета промышленных технологий и дизайна «Фонтанка» рассказывала неделю назад. После серии публикаций и выступлений недовольных студентов процесс, кажется, заморозили. По крайней мере, вопрос на голосование ученого совета не ставился. В Смольном говорят, что по «лесопилке» готовится другое решение: оно позволит ей получать федеральные деньги и дружить с инвесторами без необходимости терять независимость.

Создание научно-образовательного центра (НОЦ) на базе «лесопилки» было поддержано еще в сентябре 2018 года в ходе совещания в Минпромторге. С тех пор работа переместилась на уровень регионов: в частности, желание участвовать выразил Вятский государственный университет, а профильное министерство Кировской области благословило эту инициативу сопроводительным письмом. В мае существующий пока еще только в проекте научно-образовательный центр получил техническое название – «НОЦ лесного комплекса»; чуть позже подключился Совет по профессиональным квалификациям целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, который также одобрил идею.

Задача создания не менее 15 научно-образовательных центров входит в нацпроект «Наука». Они должны объединять образовательные и исследовательские учреждения, а также отраслевые предприятия, которые работают в реальном секторе экономики. Никакого юридического слияния не происходит, речь идет о своего рода консорциумах для проведения совместной деятельности. Одновременно запланировано создание 14 образований с причудливым названием – центры компетенций Национальной технологической инициативы. Все это, по мысли авторов проекта, привлечет в разработку минимум 250 компаний, позволит обучить 10 тысяч специалистов, подарит экономике порядка 150 технологий, защищенных патентами, и многое другое.

Ответственными за создание НОЦ назначены замглавы Минобрнауки Григорий Трубников, вице-президент РАН Валерий Бондур, глава департамента стратегического развития и инноваций МЭР Артем Шадрин и, собственно, заинтересованные регионы. График понятен: по 5 НОЦ ежегодно в 2019—2021 годах. Первая пятерка уже запущена — правда, в отличие от последующих, без конкурса, просто в качестве пилотного проекта. НОЦ заработали в Тюменской области, Нижегородской, Белгородской, на Кузбассе и в Пермском крае. Круг интересов и разработок — от нефтегазовой промышленности до геномной селекции и сердечно-сосудистой медицины. По результатам 2019 года будет принято решение — смогут ли эти центры продолжать работу в прежнем статусе.

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Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин рассказал «Фонтанке», что идеи по созданию НОЦ в Петербурге существуют не только в сфере лесотехнического хозяйства. В общий «консорциум» могут объединиться институты и компании, занимающиеся телекоммуникациями, и в частности сетями 5-G; базой еще одного может стать Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

«Процедура подразумевает, что инициаторы отправляют в правительство города заявки, в которых сформулированы реалистичные результаты создания НОЦ, — говорит Княгинин. — Правительство проводит отбор, и те заявки, которые получили поддержку, направляются уже от имени города в Минобрнауки. Далее проходит конкурс. При этом нужно понимать, что критерии, которым должен соответствовать НОЦ, сформулированы в постановлении федерального правительства, они довольно жесткие — как в отношении привлечения финансов, так и в плане научного результата».

По словам вице-губернатора, прямое финансирование из федерального центра сравнительно небольшое. Однако учреждения, на базе которых создаются НОЦ, имеют больше шансов на попадание в различные федеральные научные программы, а также на получение льготных кредитов, например на строительство общежитий. На данный момент официальных заявок ни от СПбЛТУ, ни от какого бы то ни было другого вуза не поступало, их ждут к концу года.

Общий бюджет нацпроекта «Наука» превышает 600 млрд рублей, однако непосредственно на НОЦ выделяется на порядки меньше. Критерии, в соответствии с которыми будут определяться суммы грантов конкретным центрам, пока не разработаны, документ должны подготовить к декабрю. Однако уже известно, что первая пятерка получит деньги к лету 2020 года, после подведения промежуточных итогов. Федеральный бюджет готов выделить 8,6 млрд на поддержку НОЦ, 35 млрд рассчитывают привлечь из внебюджетных источников.

Между тем порядок выделения грантов определен еще в апреле. Предполагается, что центр, победивший в конкурсе на господдержку, должен не позднее 1 апреля следующего года направить в Минобрнауки отчеты о результатах воплощения своей программы в жизнь. После этого специально созданный межведомственный совет НОЦ решает — достоин он денег или нет. Для получения средств надо заключить соглашение с Минобрнауки, а для этого быть кристально чистым в финансовом плане (не иметь задолженностей перед государством и не банкротиться) и в идейном (не являться иностранным юрлицом и не принадлежать офшорам более чем на половину).

Первые конкурсы на 5 новых НОЦ будут проходить весной 2020 года. С высокой долей вероятности будут отобраны Новосибирск и Томск, об этом говорили в Минобрнауки. За оставшиеся места может побороться и Петербург. По данным «Фонтанки», кроме Вятки присоединиться к так называемому распределенному научно-образовательному центру готовы Институт леса Карельского научного центра РАН, Центр по пробле?мам экологии и продуктивности лесов РАН, Институт космических исследований РАН. Потенциальными участниками считаются Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, Северный (Арктический) федеральный университет, Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства, а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

Иными словами, идет «собирание земель» к взаимной выгоде — и роль Ивана Калиты изначально отводилась именно ЛТУ. В этом антураже неожиданно всплывшая идея по слиянию «лесопилки» и СПбГУПТД в рамках некоего третьего вуза особенно интересна. К сожалению, ректор ЛТУ Юрий Беленький после прошлого текста «Фонтанки» не горит желанием общаться с изданием и отказался давать комментарий. Но в ходе последней беседы он неоднократно заявлял, что укрупненному вузу будет проще претендовать на федеральное финансирование.

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Сложив два «объединительных» процесса, можно сделать вывод, что решается вопрос: кто же возглавит лесной НОЦ, которому, если все пойдет гладко, предстоит осваивать бюджетные и спонсорские миллиарды? Это подтверждает источник, близкий к руководству вуза. «Если учёный совет Лесотеха проголосует за присоединение, то тогда новый крупнейший в стране и в Петербурге вуз может стать базой НОЦ, — рассказывает собеседник «Фонтанки». — В нем будет 22 тысячи студентов: 15,6 тысячи Университета промышленных технологий и дизайна плюс 6,8 тысячи «лесопилки», 2/3 студентов из них — дневной формы обучения».

Ранее собеседники «Фонтанки» уже высказывали мнение, что реорганизация «лесопилки» позволит Юрию Беленькому сохранить контроль над ней, перейдя с избираемой должности на назначаемую. Главным электоральным риском для Беленького в преддверии новых выборов ректора они называли результаты проверки Минобрнауки, которая насчитала нарушений в вузе на 380 млн. Министерство давало руководству два дня на то, чтобы прокомментировать каждый пункт — и, видимо, в какой-то форме ответ был получен, потому что Беленький сохранил свою должность. Сам ректор заявил «Фонтанке», что необходимые пояснения дал, и позитивно оценил результаты своей 4-летней работы.

Владимир Княгинин идею объединения ЛТУ и УПТД комментировать не стал, отметив, что никаких документов на этот счет в Смольный не поступало.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»