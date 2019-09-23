Президентский совет по правам человека призвал отменить приговор Устинову

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают целесообразным отменить обвинительный приговор 24-летнему актеру Павлу Устинову, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление росгвардейцу на акции протеста.

«Совет приветствует инициативу органов прокуратуры по изменению меры пресечения Павлу Устинову, однако считает ее недостаточной, поскольку в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. В этой связи обвинительный приговор Павлу Устинову, по мнению совета, подлежит отмене», – говорится 23 сентября в заявлении на сайте СПЧ.

Кроме того, совет вступился и за другого фигуранта «московского дела» – Константина Котова, которого осудили за нарушение правил проведения митинга. Приговор ему был назван «противоречащим конституционному смыслу».

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«В случае с задержанием К. Котова и П. Устинова реальность угрозы общественной безопасности вызывает серьезные сомнения», – подчеркивается в обращении СПЧ.

Председатель совета Михаил Федотов обратился к московскому прокурору с просьбой отменить приговоры Котову и Устинову.

Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. Десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова. Чуть позже прокуратура попросила выпустить актера под подписку о невыезде.

Константин Котов в начале августа был арестован по так называемой «дадинской» статье и уже получил реальный срок. Суд продлился два дня.