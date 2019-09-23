Финские метеорологи обещают потепление к концу недели

Тёплые воздушные массы придут в Южную Финляндию ближе к пятнице, 27 сентября. Петербург и Ленобласть тоже получат свою порцию хорошей осенней погоды. Это следует из прогноза Метеорологического института Финляндии.

По прогнозу синоптиков, на этой неделе с северо-запада придёт тёплый и влажный воздух, ночные заморозки отступят, а температура днём на юге Суоми 27 — 29 сентября местами поднимется выше +15 градусов Цельсия.

В Петербурге, как обещают финские метеорологи, до среды будет в районе +7 и без осадков, в четверг — примерно +10, а к воскресенью — около +13. Завершится неделя дождём. А следующая неделя вновь принесёт похолодание.

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Прогноз Метеорологическго института Финляндии на 23 – 28 сентября.

Стоит отметить, что сентябрь удивил жителей Северной Европы. Так, в субботу, 21 сентября, в Норвегии был почти побит рекорд 1906 и 1991 годов в +28,5 градуса Цельсия (воздух прогрелся до +28,2). В Швеции столбик термометра приблизился к +24 градусам, но в Финляндии в это время было +13. Утро понедельника, 23 сентября, в Суоми началось с предупреждения о гололёде после ночных заморозков. В Ленобласти же на выходных шёл град.