«Ленметрогипротранс» может потерять контракт на проект продления коричневой линии метро. УФАС рассмотрит жалобу конкурентов

Петербургское управление антимонопольной службы приостановило миллиардный конкурс на разработку проектной документации для участка Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до станции «Сосновая Поляна». «Метрогипротранс» считает, что его заявку неправомерно отклонили.

Как сообщает УФАС 23 сентября, заседание комиссии состоится 26 сентября. Ранее победителем конкурса был объявлен «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). Судя по тексту жалобы, подписанной директором «Метрогипротранса» Павлом Топильским, компания оспаривает основания, по которым ее заявка была отклонена заказчиком. Претензии конкурсной комиссии касались банковской гарантии, представленной участником. Кроме того, Топильский указывает, что «Метрогипротранс» является одним из акционеров ЛМГТ, а потому в курсе о решении совета директоров «Ленметрогипротранса» ограничить полномочия директора компании Владимира Маслака в отношении участия в торгах суммой сделки в 225 млн рублей. Из этого Топильский делает вывод, что заявка ЛМГТ должна была содержать протокол совета об одобрении участия в конкурсе, и просит проверить заявку в этой части. В итоге «Метрогипротранс» просит УФАС отменить протокол рассмотрения и оценки заявок и провести их заново.

Ранее конкурс на проектирование выиграл ЛМГТ, скинув цену с 990 млн до 743 млн рублей. «Фонтанка» обращала внимание на эту закупку: по условиям техзадания проект станций метро «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» будет изготавливаться в течение 4 лет. Это может оказаться чревато тем, что к моменту окончания проектирования часть документации уже будет непригодна в силу своей старости. Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанку» заверили, что такой проблемы не возникнет.