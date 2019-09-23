Амнистия капитала – что дышло. ФСБ перешагивает через обещание Путина не сажать сообщивших о заграничных богатствах

Закон об амнистии капитала, гарантирующий предпринимателям неприкосновенность, показал второе дно. Заполненная миллиардером Валерием Израйлитом опись возвращаемых в Россию богатств стала вещдоком против него.

Валерий Израйлит//Александр Николаев/Интерпресс

Впервые в России подавший декларацию на амнистию капитала бизнесмен привлечен к уголовной ответственности на основании сведений из этой декларации. Петербургское дело Израйлита расходится с заявлениями Владимира Путина.

Директором и председателем совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» (управляет одноименным портом) Валерий Израйлит работал с девяностых. К 2014 году, когда объем выведенных за рубеж средств превысил 150 млрд долларов и президент Владимир Путин анонсировал амнистию капитала с обеспечением правовой защиты со стороны государства, – предприниматель нажил немало. Он точно был самым зажиточным портовиком России и рублевым миллиардером.

Федеральный закон «О добровольном декларировании активов и счетов в банках» вступил в силу в июне 2015 года. Он гарантировал освобождение от уголовной ответственности по ряду экономических статей, связанных с выводом капитала за рубеж.

Израйлит воспользовался правом амнистии. По данным «Фонтанки», специальную декларацию он подал 30 июня 2016 года – в последний день установленного срока. Ее зарегистрировали под номером 4707006000001 и положили на хранение в ФНС России на Неглинной улице. В ней было перечислено все имущество, приобретенное за рубежом или выведенное туда. Своей подписью Израйлит подтвердил подлинность сведений.

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По ФЗ об амнистии капитала, сведения из декларации признаются налоговой тайной, режим хранения и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы.



«Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям. Они могут быть истребованы только по запросу самого декларанта», – казалось бы, гарантировал закон.

Через полгода после подачи декларации, в декабре 2016-го, Израйлита задержали и арестовали по делу о мошенничестве. Пока он был под стражей, ФСБ мучилась с доказательствами, искала ключи к сокровищам портовика и, наконец, добыла их.

По данным «Фонтанки», в июле 2017 года следователь из Петербурга приехал в ФНС России на Неглинной улице, предъявил налоговикам постановление Дзержинского суда Петербурга, провел выемку и изъял спецдекларацию Израйлита как «имеющую значение для уголовного дела и подтверждающую его причастность к осуществлению противоправной деятельности».

Статья 4 ФЗ об амнистии капитала освобождает декларантов от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК. Это уклонение от возврата денежных средств, уплаты таможенных платежей, налогов, сокрытие денежных средств.

Вероятно, следователи УФСБ сличили федеральный закон об амнистии капитала с Уголовным кодексом. Их задача была проста – не совпасть по статьям.

С августа 2017 года с этой спецдекларацией начались активные действия. Ее показывали подчиненным Израйлита, те подтверждали достоверность данных и в меру своих знаний давали пояснения и комментарии.

Дело у следствия спорилось. Через два месяца Израйлиту предъявили широкоформатное обвинение. Из одного эпизода оно разрослось до пяти по трем статьям УК – особо крупное мошенничество (159), вывод денег с использованием подложных документов (193.1), легализация преступных доходов (174.1).

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Спецдекларация Израйлита благодаря усилиям УФСБ перестала иметь малейшие признаки секретности. Следствие ссылается на нее не только в обвинительном заключении, но и в ходатайствах в суд. Из декларации оно почерпнуло сведения о том, что Израйлит контролирует иностранные компании, в том числе зарегистрированные на Британских Виргинских островах «Мидвест Маркетинг Лимитед» (Midwest Marketing Limited), «Гуидел Ассетс ЛТД» (Guidel Acсeтs LTD), «Омнипреза Лимитед» (Omnipresa Limited), «ЮФИ Фаундейшн» (UFI Foundation).

Кроме того, документ дал госбезопасности исчерпывающий список имущества, зарегистрированного Израйлитом за границей: квартиру в Лондоне на Эбери сквер, 50 акций «ЮФИ Инвестментс Лимитед» номинальной стоимостью 1000 долларов за акцию (50 % уставного капитала), 100 % доли в ООО «Экология-Курголово», банковские счета в люксембургском банке CA Indosuez Wealth с долларами, фунтами и рублями.

В сентябре 2019 года уголовное дело передали в Смольнинский районный суд Петербурга. На стадии предварительного слушания защита Израйлита попросила исключить спецдекларацию из списка вещественных доказательств.

«Сведения в декларации не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела», – говорится в федеральном законе.

Судья Анжелика Морозова отказала, так как Израйлиту вменены преступления, которые в законе об амнистии капитала не перечислены, а следовательно, по мнению суда, гарантии на предпринимателя не распространяются, и декларацию можно использовать в качестве доказательства.

«Послужной» список Израйлита действительно содержит другие обвинения. Но характерные особенности спецдекларации не конкретизированы, федеральный закон допускает двоякое толкование. Защита, например, была уверена, что декларация предпринимателя не может служить вещдоком ни по какому составу преступлений.

На это, например, обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он выразил мнение, что прецендент в Петербурге может отразиться на возврате капитала в страну.

«Я бы назвал целенаправленную однобокость суда [Смольнинского в Петербурге] прямой угрозой таких задач. В ближайшее время я попрошу председателя Верховного суда РФ инициировать заседание Пленума ВС для того, чтобы выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. А к генеральному прокурору обращусь с просьбой провести проверку не только этого дела, но и вообще всех дел, связанных с амнистией капиталов», – заявил Титов.

Защита Израйлита настаивает на возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений.

«Валерий Соломонович, как и ряд других бизнесменов, получил гарантии от президента России в виде его публичных выступлений о том, что деофшоризация экономики будет благом, и, следуя тренду, подал документы. Он доверял правилам игры, о которых все говорили, – сообщил «Фонтанке» адвокат Владимир Ковин. – На момент обращения в ФНС Израйлит не был осведомлен, что он может быть привлечен к уголовной ответственности».

Амнистия капитала продлена до следующей весны. По данным Минфина, в 2018 году бизнесмены задекларировали остатки по счетам в объеме 10 млрд евро.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»