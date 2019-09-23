В Мурино откроются два новых детских сада

Инвестиционно-строительная группа «МАВИС», занимающаяся комплексным освоением территории в Мурино, откроет в своем жилом комплексе «Цвета Радуги» два детских сада.

фото предоставлено ИСГ «МАВИС»

Поскольку в будущем здесь появится благоустроенный зеленый район для комфортного семейного проживания, вопрос социальной инфраструктуры особенно важен, и застройщик берет ее развитие на себя.

Один из детских садов, рассчитанный на 100 мест, будет располагаться в седьмом корпусе ЖК «Цвета радуги» и после окончания строительства перейдет в муниципальную собственность. Сейчас специалисты заняты его проектированием. Известно, что здесь на озелененной огороженной территории садика разместят групповые игровые площадки с теневыми навесами, современным оборудованием, безопасным противоударным покрытием из резиновой крошки.

Для строительства второго детского сада заключено соглашение с ООО «Маленькая страна Кудрово». Это будет коммерческое дошкольное учреждение в четвертом корпусе ЖК, рассчитанное на четыре группы общей сложностью примерно на 70-80 детей. Предположительно этот садик должен открыться во втором квартале 2020 года, а начать принимать первых малышей – в третьем-четвертом кварталах.

Договор с оператором коммерческого детского сада заключат после ввода детского сада в эксплуатацию, договоренность об это уже достигнута. Учитывая, что потребность в дошкольных учреждениях в районе и у жителей комплекса довольно высока, администрация области допускает возможность частичной компенсации его оплаты. Так, на сегодня субсидия в Ленинградской области составляет 18 тысяч на одного ребенка. Ежемесячная стоимость посещения на одного ребенка будет складываться из нескольких составляющих: основная программа обойдется приблизительно 5 тысяч рублей, а дополнительная программа (английский язык, логопед, пескотерапия на световом столе, ЛФК и т.д.) – 7-8 тысяч рублей.

Жилой комплекс "Цвета радуги" расположен в городе Мурино Всеволжского района Ленобласти проспекта Авиаторов Балтики, д. 31, а также с 40 до 50 дома на улице Шувалова. Это семь корпусов высотой от 15 до 17 этажей, в общей сложности на 3042 квартиры.

Ранее, в октябре 2018 года, ИСГ «МАВИС» уже построила и передала на баланс города «Муринский детский сад комбинированного вида № 3», рассчитанный на 100 детей в возрасте от двух до семи лет. Учреждение расположилось на территории жилого комплекса «Виктория».

Поскольку детские сады являются встроенными в жилых домах комплекса, то их строительство неразрывно связано с возведением соответствующих жилых домов. А для будущих жильцов это будет особенно удобно, так как чтобы отвести детей в садик, можно не выходить за пределы собственного двора.

Кроме того, застройщик продолжит развитие социальной инфраструктуры в рамках своего проекта КОТ в Мурино. В квартале, в котором находится ЖК "Цвета Радуги" ИСГ «МАВИС» планирует построить еще одну общеобразовательную школу на 1175 мест и пять детских садов, с учетом тех, что появятся в самом ЖК.

ЖК «Цвета Радуги» – застройщик ООО "Максима", проектная декларация на сайте https://tsvetaradugi.ru/documentation/

ЖК «Виктория» – застройщик ООО "СтройКвадро", проектная декларация на сайте https://victoriadom.ru/documentation/