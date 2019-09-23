Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +8
$ 63.71р
70.02р
15:02 24.09.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
24.09.2019 12:00
Печать

В Мурино откроются два новых детских сада

Инвестиционно-строительная группа «МАВИС», занимающаяся комплексным освоением территории в Мурино, откроет в своем жилом комплексе «Цвета Радуги» два детских сада.

В Мурино откроются два новых детских сада

фото предоставлено ИСГ «МАВИС»

Поскольку в будущем здесь появится благоустроенный зеленый район для комфортного семейного проживания, вопрос социальной инфраструктуры особенно важен, и застройщик берет ее развитие на себя.

Один из детских садов, рассчитанный на 100 мест, будет располагаться в седьмом корпусе ЖК «Цвета радуги» и после окончания строительства перейдет в муниципальную собственность. Сейчас специалисты заняты его проектированием. Известно, что здесь на озелененной огороженной территории садика разместят групповые игровые площадки с теневыми навесами, современным оборудованием, безопасным противоударным покрытием из резиновой крошки.

Для строительства второго детского сада  заключено соглашение с ООО «Маленькая страна Кудрово». Это будет коммерческое дошкольное учреждение в четвертом корпусе ЖК, рассчитанное на четыре группы общей сложностью примерно на 70-80 детей. Предположительно этот садик должен открыться во втором квартале 2020 года, а начать принимать первых малышей – в третьем-четвертом кварталах. 

Договор с оператором коммерческого детского сада заключат после ввода детского сада в эксплуатацию, договоренность об это уже достигнута. Учитывая, что потребность в дошкольных учреждениях в районе и у жителей комплекса довольно высока, администрация области допускает возможность частичной компенсации его оплаты. Так, на сегодня субсидия в Ленинградской области составляет 18 тысяч на одного ребенка. Ежемесячная стоимость посещения на одного ребенка будет складываться из нескольких составляющих: основная программа обойдется приблизительно 5 тысяч рублей, а дополнительная программа (английский язык, логопед, пескотерапия на световом столе, ЛФК и т.д.) – 7-8 тысяч рублей.

Жилой комплекс "Цвета радуги" расположен в городе Мурино Всеволжского района Ленобласти проспекта Авиаторов Балтики, д. 31, а также с 40 до 50 дома на улице Шувалова. Это семь корпусов высотой от 15 до 17 этажей, в общей сложности на 3042 квартиры.

Ранее, в октябре 2018 года, ИСГ «МАВИС» уже построила и передала на баланс города «Муринский детский сад комбинированного вида № 3», рассчитанный на 100 детей в возрасте от двух до семи лет. Учреждение расположилось на территории жилого комплекса «Виктория»

Поскольку детские сады являются встроенными в жилых домах комплекса, то их строительство неразрывно связано с возведением соответствующих жилых домов. А для будущих жильцов это будет особенно удобно, так как чтобы отвести детей в садик, можно не выходить за пределы собственного двора.

Кроме того, застройщик продолжит развитие социальной инфраструктуры в рамках своего проекта КОТ в Мурино. В квартале, в котором находится ЖК "Цвета Радуги" ИСГ «МАВИС» планирует построить еще одну общеобразовательную школу на 1175 мест и пять детских садов, с учетом тех, что появятся в самом ЖК.

ЖК «Цвета Радуги» – застройщик ООО "Максима", проектная декларация на сайте https://tsvetaradugi.ru/documentation/

ЖК «Виктория» – застройщик ООО "СтройКвадро", проектная декларация на сайте https://victoriadom.ru/documentation/

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Группа ЛСР»
      24.09.2019 14:29

      Стартовали продажи квартир в новых домах комплексов «Заповедный парк» и «Ручьи»

      «Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в двух новых домах в своих строящихся проектах в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
      Предоставлено компанией МЕГА
      24.09.2019 13:10

      Творческий подход: в МЕГЕ Дыбенко появилась креативная лаборатория

      В МЕГЕ Дыбенко запустилась креативная лаборатория — специальный корнер «Creative Lab», где гости торгового центра смогут бесплатно кастомизировать некоторые товары ИКЕА до 5 Октября.
      ГК «КВС»
      24.09.2019 12:19

      В домах 2-го этапа ЖК «Континенты» доступна ипотека от 4,5% годовых

      Дома 2-го этапа жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Петербурга рядом с метро «Парнас», аккредитованы банком «Возрождение».
      Фото: ФРИИ
      24.09.2019 11:32

      Масштабная IT-конференция в 6-ой раз пройдет в Санкт-Петербурге

      5 октября SPB STARTUP DAY 2019 вновь объединит более 2000 участников стартап-сообщества северной столицы.
      ГК «Эталон»
      24.09.2019 10:12

      В ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

      Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Петровская Доминанта», который возводится на береговой линии Петровского острова по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
      pixabay.com
      24.09.2019 10:06

      Открываем рынки - закрываем риски

      Новые меры поддержки для экспортеров, которые разработал Российский экспортный центр, могут существенно снизить затраты бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о возможности возврата НДС, а также о страховании задолженности и кредита. РЭЦ обеспечивает предпринимателям предоставление финансовых услуг в короткие сроки.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      23.09.2019 13:48

      21 квартал «Северной долины»: завершены монолитные работы в корпусах 15 очереди

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о завершении монолитных работ в десяти корпусах нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
      Setl Group
      23.09.2019 11:49

      В ЖК «Солнечный город» откроются еще два супермаркета

      В жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга откроются сразу два супермаркета известных сетей. Для жителей проекта также будет работать новое кафе.
      Пресс-служба ПАО ВТБ
      23.09.2019 11:37

      Программа «Мир без слёз» в Санкт-Петербурге

      19 сентября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей.
      «Аквилон Инвест»
      23.09.2019 10:40

      «Аквилон Инвест» объявил о покупке земельного участка в Невском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Здесь застройщик планирует построить более 90 тысяч кв.м. недвижимости в сегменте «комфорт».
      Предоставлено организационным комитетом Форума LSI
      23.09.2019 10:00

      Вопросы лекарственной и продовольственной безопасности обсудят в Петербурге

      7-8 ноября 2019 года Санкт-Петербург примет ведущих специалистов в области медицины и фармацевтики на одном из самых значимых мероприятий отрасли: IХ ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПАРТНЕРИНГ- ФОРУМЕ «Life Sciences Invest. Partnering Russia» (16+).
      ГК “Арсенал-Недвижимость”
      20.09.2019 19:00

      ЖК «Ариосто» вошёл в ТОП-100 лучших жилых комплексов России

      ЖК «Ариосто», располагающийся в Приморском районе Санкт-Петербурга, стал победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» по версии Urban Awards.