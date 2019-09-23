Россию опять подозревают в обмане и хотят оставить без Олимпиады

Российский спорт вновь под угрозой всемирной блокады. Эксперты Всемирного антидопингового агентства обнаружили несоответствия в данных, полученных в московской лаборатории. «Фонтанка» поговорила с заинтересованными сторонами и узнала, насколько все плохо.

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Осенью 2018 года Всемирная антидопинговая ассоциация (ВАДА) вернула российской (РУСАДА) статус соответствия. Во многом из-за его отсутствия российским спортсменам и официальным лицам пришлось несколько лет стыдливо прятать триколор. Казалось, что худшее позади, но перепроверка данных, полученных с таким трудом в московской лаборатории, дала сомнительные результаты: зарубежные эксперты-криминалисты обнаружили некие махинации с этими данным. И все снова рухнуло.

Первым об этом написал в своем твиттере журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, с фильмов-расследований которого и начались все беды российского спорта. Зеппельт предрекал, что в том случае, если манипуляции с данными лаборатории в Москве будут доказаны на заседании ВАДА в Токио 23 сентября, РУСАДА вновь могут лишить статуса соответствия. Более того, процедура признания несоответствия уже якобы запущена.

Заседание состоялось, но единственное решение, которое было принято, дает небольшую надежду: России дали три недели на объяснение расхождений полученных из московской лаборатории данных с теми, что уже имели в ВАДА.

Прокомментировать ситуацию для «Фонтанки» согласилась заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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– Действительно ли через три недели весь российский спорт снова закончится?

– На эти вопросы вам сейчас никто не ответит. Одно могу сказать точно: задавать их нужно не РУСАДА. Насколько вы помните, год назад РУСАДА восстановили при условии выполнения двух обязательств: сначала передать базу данных Московской лаборатории, а потом — пробы. Эти обязательства были выполнены, был постоянный апдейт на предмет того, соответствует ли полученная база данных той, что была предоставлена ранее осведомителями. Были привлечены эксперты-криминалисты. Те нашли существенные изменения. Далее в российскую сторону поступило письмо с полными отчетами и просьбой предоставить объяснения по этим изменениям. Это и было доложено на сегодняшнем исполкоме. Таким образом, ситуация вновь поставлена под вопрос, хотя фактически это не вопрос к РУСАДА. Согласно двум пройденным аудитам, со стороны ВАДА к нам нет вопросов. Но поскольку подписантом всемирного антидопингового кодекса является РУСАДА, мы получаемся вот таким заложником ситуации.

Насколько реальная опасность? Я не люблю делать прогнозы. Еще есть время, чтобы предоставить поясняющие данные, как появились эти расхождения. Давайте просто подождем эти три недели и посмотрим. Комитет по соответствию ВАДА рассмотрит российскую позицию и даст рекомендации исполкому. Следующий исполком пройдет 4 ноября.

– Готовить объяснения будет РУСАДА?

– Нет. Этим займется рабочая группа Министерства спорта, потому что речь идет о базе данных московской лаборатории — это отдельная структура, там другой адрес как юридический, так и территориальный. Когда проходила выемка данных оттуда, она была опечатана. Поэтому мне сложно предположить, как могли возникнуть эти несоответствия. Да я и не хочу этого делать, поскольку это не наш вопрос.

– Получается, что повлиять на ситуацию вы никак не можете?

– Нет. Но мы, конечно, делаем все от нас зависящее.

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– Нет ли ощущения, что вас подставили?

– У нас еще есть время предоставить объяснения. Если хотите, вернемся к этому вопросу после 4 ноября.

– Как вообще настроены члены исполкома ВАДА? Нет ли среди них уже сейчас предубеждения, что Россия опять все обманула?

– Они настроены нейтрально. Задача исполкома рассмотреть факты, которые им предоставит комитет по соответствию. А комитет по соответствиям не просто дает свое суждение, а предоставляет конкретные документы. Негатив проявляется только в социальных сетях отдельных официальных лиц. Но и тут все понятно. Любой человек будет реализовать свои какие-то политические и личные амбиции, если выпадет такой шанс.

– Россия действительно из-за всей этой ситуации может снова остаться без Олимпиады?

– Гипотетически такое возможно.

В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство сделало все от него зависящее.

– Благодаря этому (передаче данных московской лаборатории. — Прим. ред.) международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты ВАДА забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие.

Более резко выступил в своем инстаграме президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

– Ситуация очень серьезная, — подчеркнул глава ОКР. — За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году. Мы затратили большое количество дипломатических усилий на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем. Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны ВАДА вопросы, и дадут убедительные ответы.

Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории.

Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия. В ответ на это в сентябре 2018 года российское агентство получило условное восстановление в правах при условии выполнения ряда требований, одно из которых – передача всех допинговых баз отечественных спортсменов. После небольшой задержки, которая вызвала новую волну критики и требований повторно дисквалифицировать РУСАДА, базы были все-таки переданы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»