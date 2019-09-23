В РЖД развивают СМС: изменения в расписании будут присылать пассажирам бесплатно

Пассажиры «ФПК» (дочка РЖД) смогут оставить номер мобильного телефона при оформлении билета, и на него начнут приходить СМС-уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора.

«Услуга бесплатных СМС-уведомлений на мобильные телефоны позволит оптимизировать информирование пассажиров, сделав его более адресным. Информация о номерах телефонов не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», – сообщили 23 сентября в пресс-службе РЖД.

Уведомления можно будет подключить и при покупке билета на сайте РЖД на этапе ввода данных и в мобильном приложении «РЖД – пассажирам». Информация о контактных данных будет автоматически использоваться при каждой покупке билета.