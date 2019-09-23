Иран берет на себя лидерство в урегулировании кризиса в Персидском заливе. Тегеран создает «коалицию надежды»

Президент исламской республики 25 сентября презентует концепцию новой коалиции по безопасности в регионе.

«Речь идет о свободе судоходства, речь идет об энергетической безопасности, ненападении, невмешательстве», – цитирует 23 сентября заявление главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа Newsweek.

По его словам, нахождение иностранных держав в регионе «не способствует безопасности», поэтому в «коалицию надежды» приглашены Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Йемен. Однако Зариф подчеркнул, что организация будет действовать под эгидой ООН.

Глава МИД Ирана отметил, что о концепции новой коалиции в своем выступлении 25 сентября подробно расскажет президент Хасан Роухани.