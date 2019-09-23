Трубка Иосифа Сталина, куртка Валентина Юдашкина, унитаз и прочее. В Петербурге в ходе «Чистых игр» собрали 16 тонн мусора

В Петербурге за полтора часа было собрано 16 тонн мусора. Таковы итоги «Чистых игр», прошедших в Северной столице.

Осенний Кубок Чистоты прошел в 10 районах города в минувшие выходные. Всего было проведено 12 экологических игр, в которых приняли участие 1200 человек.

«Трансформер Бамблби, трубка Иосифа Сталина, куртка Валентина Юдашкина, закатанная банка огурцов, унитаз и ковер Аладдина. Что только не находили участники игр в парках, скверах и на набережных города», – рассказали «Фонтанке» организаторы «Чистых игр».

За полтора часа было собрано 16 тонн отходов, больше половины из которых направлено на вторичную переработку. Участники собирали стекло, железо, пластиковые бутылки, батарейки, покрышки и прочий мусор.

Старт соревнованиям в этот раз дал губернатор Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил организаторов и участников за «помощь нашему городу, чтобы он был чистым и аккуратным». Турнир поддержал и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Также соревнования в Петербурге поддержало генеральное консульство Норвегии, которое выступило организатором игры в Невском районе. Генеральный консул Даг Малмер Халворсен лично принял участие в «Чистых играх» и наравне со всеми «охотился» на мусор, решая квесты.

«Помимо турнира в Петербурге мы организовали 7 игр в Ленинградской области, 90 игр по стране, и провели наш первый международный турнир. Участники «Чистых Игр» из Польши, Эстонии, Беларуси и Латвии остались довольны нашим проектом и уже спрашивают, когда следующие мероприятия. Мы рады такой обратной связи», – отметил основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Осенний Кубок Чистоты охватил 70 российских городов и населённых пунктов. Всего на соревнования пришли более 6 тысяч участников. Общероссийские итоги турнира подведут в среду, 25 сентября.