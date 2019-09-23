Иранским женщинам разрешат посещать футбольные матчи чемпионата мира ФИФА. Впервые за 40 лет

После сорокалетнего запрета женщинам в Иране снова разрешат посещать футбольные матчи. Об этом сообщает ВВС 22 сентября.

Вопрос о снятии запрета с иранскими властями обсудил президент ФИФА Джанни Инфантино. Поводом для разговора стала гибель болельщицы Сахар Ходайяри, которую задержали при попытке проникнуть на стадион в мужской одежде.

Делегация ФИФА провела неделю в Иране, обсуждая с властями страны отборочный матч с Камбоджей, который должен состояться 10 октября.

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«Мы получили заверения, что, начиная со следующего международного матча, женщинам будет разрешено посещение стадионов. Это важное решение, ведь за 40 лет такого никогда не было, если не считать исключительных случаев», – сказал президент ФИФА.

Сразу после Исламской революции 1979 года в Иране было запрещено присутствие женщин на стадионах, где играют мужчины. В прошлом году запрет был временно отменен на время трансляции матчей чемпионата мира по футболу, которые показывались на больших экранах на стадионе в Тегеране.