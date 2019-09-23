Друзь возвращается, но попозже. Его простили и взяли обратно в ЧГК

Магистру Александру Друзю разрешили вернуться к играм «Что? Где? Когда?» в эфире «Первого канала», но за стол он сядет не раньше следующего сезона.

Об этом сообщает телекомпания «Игра-ТВ» 23 сентября. Друзю разрешили вернуться в клуб, отталкиваясь от двух факторов – магистр извинился и истории с намерением нечестно разыграть призовые три миллиона в «Кто хочет стать миллионером?» уже много времени. При этом за стол он вернется только в следующем сезоне, на ближайшую серию игр его место в команде Виктора Сиднева уже занято Инной Семёновой.

В начале сентября о вероятном возвращении Друзя в ЧГК сообщал генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. В качестве условия он назвал необходимость «объясниться со зрителями».

Поводом для отстранения игрока послужила история, рассказанная в феврале этого года Ильей Бером. Он утверждал, что Друзь предложил ему миллион в обмен на вопросы для программы «Кто хочет стать миллионером?», в которой должен был участвовать Бер. В доказательство своих слов он предоставил аудиозаписи разговоров. Друзь сперва пытался перенести ответственность на автора этих записей, но позже магистр просто извинился перед коллегами.