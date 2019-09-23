В Австрии произошел взрыв в супермаркете. Девять человек пострадали

В продуктовом магазине в австрийском городе Санкт-Йодок случился взрыва газа.

«Девять человек пострадали в результате взрыва в супермаркете в Санкт-Йодоке в Тироле <...> Взрыв вызвал пожар. Работы по тушению пожара все еще продолжаются», – сообщает 23 сентября издание Vaterland.

Ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии, однако трое раненых были госпитализированы в местную клинику. По предварительной информации, под завалами может оставаться еще один человек.

Причина ЧП до сих пор не установлена. По одной из версий, работник супермаркета просверлил газовую трубу.