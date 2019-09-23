Пол-литра – непростой вопрос: в Минфине повышение минимальной цены на водку стало предметом обсуждения

Минфин обсуждает предложение производителей поднять с 2020 года минимальную розничную цену на водку. В 2019 году цена и так была повышена на 10 рублей, до 215 за пол-литра, а теперь они предлагают и вовсе поднять её до 233.

«У нас этот вопрос ещё обсуждается. Я поддерживаю, но у нас еще есть обсуждение. Пока окончательного решения нет», – заявил 23 сентября RNS глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

К слову, летом Минфин также после обсуждения посчитал нецелесообразным введение минимальной розничной цены на пиво.