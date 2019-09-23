МИД России сообщил о подготовке визита Путина в Эр-Рияд

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии Раидом Кримли предстоящий в октябре визит президента Владимира Путина в Эр-Рияд, сообщила пресс-служба МИДа.

?В ходе встречи заммининдел России и посла Саудовской Аравии в Москве обсуждалась подготовка визита В.В.Путина в Саудовскую Аравию. Затрагивались темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива.

?https://t.co/AH9u2e2vph pic.twitter.com/LePKD8c7WI — МИД России ?? (@MID_RF) 23 сентября 2019 г.

В частности, дипломаты обсудили график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств, а также затронули проблемы региона, в том числе ситуацию в Йемене и в зоне Персидского залива.

16 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что в октябре Путин посетит Саудовскую Аравию, но точная дата поездки еще не согласована.