ВВС Турции провели полет в воздушном пространстве Сирии

Истребители F-16 ВВС Турции провели в понедельник полет в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое министерство национальной обороны.

"Два истребителя F-16 ВВС Турции провели сегодня с 10:00 до 12:00 полет в воздушном пространстве Сирии", – говорится в распространенном заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что данный полет проводился "в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve)", которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции.