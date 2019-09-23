Рейс из Петербурга в узбекский Наманган задержался в Самаре и улетел дальше без одного пассажира

Самолет компании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту вместо ожидаемого Намангана через два часа после вылета из Петербурга. Одной из пассажирок стало плохо.

Судя по данным сервиса Flightradar, самолет U62509 вылетел из Пулково в шесть утра, но вместо прямого полета в Наманган сел в Самаре. Как объяснили «Фонтанке» представители «Уральских авиалиний», решение о посадке принял командир судна после того, как одной из пассажирок стало плохо. Женщину передали врачам, самолет улетел дальше, в настоящее время он уже приземлился в Узбекистане.

В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что 31-летнюю клиентку госпитализировали с диагнозом «гипертония». Она летела одна, остальные пассажиры не возражали против посадки и вскоре благополучно продолжили полет.