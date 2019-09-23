«Ошибки в конструкции и недостаточный контроль». Названы первые причины крушения Boeing 737 Max в Индонезии

Группа следователей, которая занималась расследованием катастрофы Boeing авиакомпании Lion Air, назвала предварительные причины, пообещав опубликовать итоговый доклад в ноябре.

«Индонезийские следователи установили, что ошибки в конструкции и недостаточный контроль сыграли центральную роль в авиакатастрофе Boeing 737 MAX со смертельным исходом в октябре [2018 года]», – сообщает 23 сентября издание The Wall Street Journal.

Кроме того, следователи рассматривают в качестве версии возможные ошибки экипажа, а также недочеты при техническом обслуживании лайнера.

Индонезийские власти планируют опубликовать доклад о катастрофе в ноябре. Документ станет первым, где указывается на недостатки при планировании самолета, которые стали причиной аварии.