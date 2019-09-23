Происшествия
«Ошибки в конструкции и недостаточный контроль». Названы первые причины крушения Boeing 737 Max в Индонезии
Группа следователей, которая занималась расследованием катастрофы Boeing авиакомпании Lion Air, назвала предварительные причины, пообещав опубликовать итоговый доклад в ноябре.
«Индонезийские следователи установили, что ошибки в конструкции и недостаточный контроль сыграли центральную роль в авиакатастрофе Boeing 737 MAX со смертельным исходом в октябре [2018 года]», – сообщает 23 сентября издание The Wall Street Journal.
Кроме того, следователи рассматривают в качестве версии возможные ошибки экипажа, а также недочеты при техническом обслуживании лайнера.
Индонезийские власти планируют опубликовать доклад о катастрофе в ноябре. Документ станет первым, где указывается на недостатки при планировании самолета, которые стали причиной аварии.
Справка:
В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.