Дети в автобусах будут перевозиться только с пристегнутыми ремнями безопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое устанавливает новые требования при перевозке детей автобусами.

"В Правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения, уточняющие требования к документам, которые должны иметь дети и сопровождающие их лица, устанавливающие обязательное наличие и использование ремней безопасности для всех пассажиров", – говорится в сообщении на сайте федерального правительства.

«Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения», — говорится в документе.

Ранее требование об обязательном пристегивании детей ремнями безопасности в организованных поездах существовало только для международных перевозок.

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Также по новым правилам упрощается организация детских перевозок в городах и пригороде. Теперь уведомлять Госавтоинспекцию о поездке за 24 часа, а не за двое суток, как было ранее.

"Самое главное – мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности", – уточнил вице-премьер Максим Акимов.