«Когда Ангелы путешествуют, небо улыбается». Петербургские ребята из ПНИ совершили путешествие в Москву

Подростки из петербургского психоневрологического интерната отправились в настоящее путешествие – из Петербурга в Москву. До этого они уже побывали в Новгороде и Пскове. Для ребят, которые живут в закрытом учреждении, это было настоящее и незабываемое приключение.

Поездку организовала благотворительная организация «Апельсин», помогающая детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодым людям с инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет, которые проживают в социальных учреждениях.

В «Апельсине» рассказали, что ребята долго ждали этой поездки, готовились, задавали вопросы. В частности, их интересовало, как обстоят дела с доступной средой в столице.

Отправились ребята в Первопрестольную на «Сапсане». «Сотрудники РЖД встречали и сопровождали ребят на вокзалах, помогали при перемещении и подготовили самые удобные места. Всем очень понравилась поездка в поезде, ведь такое было впервые в жизни ребят», – рассказали сотрудники благотворительной организации.

В столице петербуржцев ждала большая обзорная экскурсия по городу с посещением храма Христа Спасителя, где ребята попали на всенощное бдение перед праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Также они посетили Сергиев Посад и Свято-Троицкую Сергиеву лавру, побывали в Кремле и Третьяковской галерее. Доступность среды в последней не могла оставить равнодушной ребят из интерната: с этажа на этаж в сопровождении сотрудников их спускали на лифтах и специальных подъёмниках.

«Несмотря на все прогнозы, Москва встретила ребят хорошей погодой, как сказал экскурсовод: "Когда Ангелы путешествуют, небо улыбается". Это было удивительное путешествие для проживающих интерната, ведь их жизнь проходит в учреждении, выходить за пределы которого для них большая редкость и большой праздник. Они с трудом могли представить, что такое другой город», – говорят в «Апельсине».

Команда благотворительной организации регулярно проводит для своих подопечных мастер-классы, праздники, творческие мастерские, концерты и другие мероприятия. В том числе, и выездные экскурсии. Однако организовать поездки в другие города не всегда просто, но волонтёры намерены продолжать этот опыт, чтобы как можно большему числу ребят показать страну.