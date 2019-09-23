Медведев подписал климатическое соглашение. Оно регулирует количество выброшенного в атмосферу углекислого газа

Правительство России в обход Государственной думы ратифицировало Парижское соглашение по климату. Оно было подписано три года назад.

Об этом сообщает ТАСС 23 сентября, под документом была поставлена подпись премьер-министра России Дмитрия Медведева, об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами. Глава правительства одобрил проект закона, по которому в стране будут следить за количеством выбросов в атмосферу углекислого газа. «Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща», – цитирует издание Медведева.

О возможности ратификации без учета мнения депутатов сообщали накануне источники Bloomberg. Инициатива исходила от президента Владимира Путина. Необходимость отдать документ в кабмин объяснялась позицией ряда народных избранников и представителей энергетического комплекса, которым подписание проекта невыгодно.

23 сентября в Нью-Йорке проходит саммит ООН, посвященный глобальному потеплению. Ранее сообщалось, что российскую делегацию может возглавить вице-премьер Алексей Гордеев.

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Парижское соглашение было подписано в 2016 году, в настоящее время его ратифицировали более 50 стран. Документ обязывает страны вносить индивидуальный вклад в снижение выбросов CO2, регулирование принятых мер начнется с 2020 года. США в 2017 году из соглашения вышли.