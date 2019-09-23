«Оккупированы мои личные вещи». Петросян больше года не может попасть в собственный кабинет, где снималась «Смехопанорама»
Бракоразводный процесс юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна привёл к жилищным неудобствам. Артист эстрады уже больше года не может попасть в свой кабинет, где проходили съёмки телепередачи «Смехопанорама».
Об этом Петросян написал в своём инстаграме 23 августа.
«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — пожаловался юморист.
Петросян уточняет, что в кабинете есть не только небольшая сцена для репетиций, но и уникальная библиотека с юмористическими изданиями и театральными книгами, которые «днём с огнём не сыщешь».
В августе 2018 года Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко до окончания их развода.
Справка:
4 июля 2018 года Елена Степаненко подала иск к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. В СМИ сообщали, что Степаненко требует от мужа передать более 80% имущества — речь идет о восьми из десяти квартирах в Москве, антиквариате и других ценностях. По данным источников, всего супруги-юмористы нажили в браке имущества на 1,5 млрд рублей.
Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. Вместе они принимали участие в многочисленных юмористических телепрограммах и выступали на сцене. Адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказал, что фактически супруги не живут вместе уже 15 лет.