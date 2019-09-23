«Оккупированы мои личные вещи». Петросян больше года не может попасть в собственный кабинет, где снималась «Смехопанорама»

Бракоразводный процесс юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна привёл к жилищным неудобствам. Артист эстрады уже больше года не может попасть в свой кабинет, где проходили съёмки телепередачи «Смехопанорама».

Об этом Петросян написал в своём инстаграме 23 августа.

«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — пожаловался юморист.

Петросян уточняет, что в кабинете есть не только небольшая сцена для репетиций, но и уникальная библиотека с юмористическими изданиями и театральными книгами, которые «днём с огнём не сыщешь».

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В августе 2018 года Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко до окончания их развода.