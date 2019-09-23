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Общество
23.09.2019 14:37
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«Плагиаторы, диссероделы, сторонники лженауки». Комиссия РАН показала, кто идёт в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований подготовила доклад о кандидатах в члены-корреспонденты и академики РАН, которые так или иначе нарушили академическую этику. В работах почти 60 учёных нашли плагиат, подлог и распространение лженаучных идей.

«Краткое содержание одной фразой: плагиаторы и диссероделы толпами ломятся в академики», – прокомментировал документ, опубликованный на сайте комиссии 23 сентября, сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин.

В 40-страничном докладе комиссия изложила нарушения, выявленные у 57 кандидатов и 10 научных институтов и центров РАН. Помимо плагиата в диссертациях и публикациях претензии касаются сопровождения неоригинальных работ в качестве научного руководителя или оппонента, а также продвижения лженауки. 

На ней поймали троих претендентов в академики: Сергея Савельева, Инессу Миненко и Светлану Калиниченко. Первый, среди прочего, отметился высказываниями: «не надо женщин заставлять заниматься математикой — они к ней в принципе не способны» и «аутизм – это параноидальная шизофрения». Миненко и Калиниченко заявлены кандидатами от медицинского отделения, в котором выявили больше всего нарушителей.

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Вторым по числу учёных-нарушителей стало отделение общественных наук. В этой подкатегории, к примеру, указан ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александра Запесоцкого уличили в авторстве трёх «множественных публикаций». Кроме того, ему указали на нарушения во внепубличной сфере: решение отчислить 150 студентов за критику в соцсетях (согласно сообщению «Радио Свобода»).

Также в антирейтинг организаций с массовой защитой недоброкачественных диссертаций угодил расположенный в Петербурге Институт проблем региональной экономики РАН. Сомнительных работ насчитали 18, институт занял третью строчку. Он же попал в число организаций со значительным количеством сотрудников (20), причастных к защитам диссертаций с нарушениями.

Выборы академиков и членов-корреспондентов РАН пройдут в конце ноября. Подготовившая доклад комиссия рекомендует при рассмотрении кандидатов руководствоваться политикой «нулевой терпимости к плагиату» и подчёркивает: лица с псевдонаучными статьями и диссертациями не могут считаться учеными и в принципе не должны избираться в РАН.

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