СМИ: Саудовская Аравия на следующей неделе восстановит добычу нефти после атаки дронов

Последствия нападения на инфраструктуру компании Saudi Aramco будут устранены в самое ближайшее время, заверяют в Эр-Рияде.

«Саудовская Аравия уже восстановила около 75% добычи нефти, потерянной после атак на нефтяные объекты, и вернется к прежним показателям в начале следующей недели», – сообщает 23 сентября Reuters.

Министр финансов страны Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан опроверг сообщения о грозящей миру нехватке нефти. Ранее саудовские власти называли срок от нескольких недель до месяца для полного восстановления инфраструктуры.

В середине сентября саудовские нефтяные объекты были атакованы, ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Саудовская Аравия настаивает на том, что именно Иран использовал беспилотники типа Delta Wing, чтобы атаковать Saudi Aramco. Повстанцы заявили, что они осуществили атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.