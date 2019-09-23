Зеленский объявил «флешмоб» по борьбе с коррупцией на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях обратился к гражданам Украины с просьбой поучаствовать в новом «флешмобе» — сообщать о коррупции во всех её проявлениях.

Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ – 0 800 503 200. Кожен із вас може почати змінювати країну вже сьогодні!https://t.co/aAdwjNFfe8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 сентября 2019 г.

Он напомнил, что часто призывал граждан страны принять участие во флешмобах, подчеркивая, что теперь пришло время «для самого масштабного» из них. По словам главы государства, для этого надо только одно – «жить по закону».

Реклама



«Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях "все пропало, эти такие же как те, Зеленский понаставил своих решал". Нет. Вот телефон – это горячая линия НАБУ – звоните и сообщайте. Давайте докажем сами себе, что украинцы могут жить по-другому, жить честно и по закону», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что власти «нужно движение навстречу».

«Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого – от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств», — сказал он.

Зеленский добавил, что «Европа начинается не с границы», а с оплаченных счетов ЖКХ, пристегнутого ремня и отказа участвовать в тендерах с целью «нагнуть» Украину. Зеленский призвал украинцев ежедневно «идти навстречу новой ментальности», отметив, что начал с себя и подписал закон о порядке импичмента президента.