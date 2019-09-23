Помощник президента Украины назвал сроки появления новых списков для обмена пленными

Киев может согласовать количество участников второго обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в конце октября. Об этом в интервью изданию «Левый берег» сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», — сказал Ермак.

Он уточнил, что Киев старается ускорить переход ко второму этапу обмена, но он не думает, что уже в конце следующего месяца произойдет освобождение удерживаемых лиц.

Также Ермак не стал называть возможных участников предстоящего обмена, так как не обладает полной информацией по этому вопросу. По его словам, решение с украинской стороны в конечном итоге будет принимать президент Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Громадське» сообщил, что переговоры между Россией и Украиной об обмене удерживаемыми лицами продвигаются «очень активно».