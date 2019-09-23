21 квартал «Северной долины»: завершены монолитные работы в корпусах 15 очереди

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о завершении монолитных работ в десяти корпусах нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».

На строительной площадке 21 квартала ЖК «Северная долина» возведены все каркасы и внутренние перекрытия жилых корпусов 5-14 (15 очередь строительства). Кладка фасадного кирпича близится к завершению, в зданиях продолжаются электротехнические и кровельные работы, ведется установка систем отопления, вентиляции и водоснабжения. В корпусах 9, 11 и 12 завершен монтаж окон, начата установка отливов. Черновая отделка инженерных помещений подвалов готова в 5, 6, 7 корпусах.

В корпусах 30 и 31 (16 очередь) монолитные работы ведутся на уровне пятых этажей, корпус 32 достиг шестого этажа.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

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ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.