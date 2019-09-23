Макрон раскритиковал США за ухудшение отношений с Ираном после выхода из ядерной сделки

Президент Франции хочет использовать заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое начнется в понедельник, 23 сентября, для ослабления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

«Две главные действующие стороны вышли из соглашения [Совместного всеобъемлющего плана действий] или находятся в процессе. И хотя за этим процессом стоят именно США, это ослабляет американскую позицию, поскольку никаких альтернатив не предлагается», – цитирует https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/23/iran-pour-macron-quelque-chose-peut-se-passer-a-new-york_6012645_3210.html 23 сентября заявление Эмманюэля Макрона Le Monde.

При этом он подверг критике и Иран за усиление напряженности в регионе. Макрон не стал давать оценку тому, кто стоял за атаками дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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Он настаивает, что в рамках ООН необходимо найти решение по поводу ситуации вокруг иранской ядерной сделки. Он выразил надежду на то, что Тегеран вернется к выполнению своих обязательств.

Ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, введя санкции против Ирана. Пострадали и страны, ведущие бизнес с Тегераном. В результате Тегеран тоже объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика объяснила https://www.fontanka.ru/2019/07/22/029/ свои действия ответом на действия Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) найти выход из сложившейся ситуации.