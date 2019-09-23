Полиция Петербурга ищет типографию, которая слила на берег Охты больше полтонны отходов

680 килограммов химических отходов собрали на берегу Охты сотрудники комитета по природопользованию на минувшей неделе. После зачистки информацию отправили в полицию и природоохранную прокуратуру.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете 23 сентября, информация о загрязнении берега поступила 18-го. В течение двух дней специалисты убирали отходы — набралось 680 килограммов жидкости на основе кремния, которую используют в полиграфии.

Для здоровья людей она не опасна и в реку не успела попасть, – отмечают в пресс-службе ведомства.

Информацию о загрязнении отправили в районные администрацию, УМВД и природоохранную прокуратуру, которым теперь придется искать нарушителей.

Всего же, по данным комитета, за прошедшую неделю на утилизацию вывезено 860,5 кг химических отходов, 3,2 кг металлической ртути и 1 медицинский термометр.