В Финляндии начали производить «мясные» котлеты без мяса. На очереди — веганские наггетсы

В соседней Финляндии 23 сентября поступили в продажу первые финские «якобы мясные котлеты». Вид и текстура действительно напоминают мясо – нужного цвета производитель добился с помощью свеклы. Но на самом деле продукт не содержит ни грамма животного белка.

Веганскую серию Muu («Другое»), изготовленную из горохового белка, запустила компания Pouttu, пишет Iltalehti. В ближайшее время планируется также выпустить веганские наггетсы, сосиски и ряд других продуктов.

Впрочем, в финских магазинах уже есть аналог от американского производителя заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat. Популярность веганских продуктов в Суоми растёт. Так, веган-бургеры из шведских соевых котлет два года назад включила в своё меню сеть McDonald’s. Первая в Финляндии сеть веганских бургерных Bun2bun c продукцией Beyond Meet появилась в конце 2018 года. А хитом из альтернатив мясу несколько лет назад в Финляндии стал рваный овёс – богатый белком пищевой продукт, произведенный из овса, бобов и жёлтого гороха.