В заказе скульптора Долгополова подозревается петербургский бизнесмен. История запомнила его как гангстера Танкиста

Следственный комитет Ленобласти обыскал предполагаемого заказчика убийства петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Эти мероприятия дали старт для объявления в розыск бизнесмена Юрия Бирюченко. «Фонтанка» показывает масштаб его личности.

Фото: «Фонтанка.ру»

По информации наших коллег с 47news, к обеду 23 сентября оперативники Управления уголовного розыска заканчивают проведение обысков во Всеволожске на улице Бибиковской и офисе коммерческой фирмы в Петербурге. Как уже сообщило наше издание, обыски начались по уголовному делу, возбужденному в апреле этого года в связи с исчезновением 47-летнего петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Как теперь известно, он пропал 18 апреля, выйдя из своей сырной лавки на улице Белинского, а уже 19 апреля под Гатчиной в арендованном на подставное лицо коттедже были обнаружены окровавленное белье и пуля от пистолета «ТТ».

По данным «Фонтанки», Следственный комитет Ленобласти уверен, что заказчиком устранения Долгополова является 55-летний петербургский бизнесмен Юрий Бирюченко. Не надо иметь доступ к оперативным базам ГУ МВД, чтобы оценить его бэк-граунд. С конца 90-х и в начале «нулевых» о нем часто писали российские СМИ.

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Медиадайджест выглядит так: начало его пути датируется серединой восьмидесятых. Тогда Бирюченко с отличием окончил Казанское танковое училище и был направлен в Каменку Ленобласти. К концу 80-х его осудили за неосторожное убийство солдата-срочника, с которым он поссорился накануне. Так уж вышло, что танк Бирюченко наехал на молодого человека. В начале 90-х его арестовывают уже за умышленное убийство солдата, который надерзил капитану Бирюченко. В этот раз следствие настаивает: он выстрелил человеку в затылок в столовой воинской части. В 1992 году подследственного признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В 1994 году Бирюченко выздоравливает, возвращается в Петербург и встает под знамена мощного в те годы преступного авторитета Акулы. Чуть позже он создает свою бригаду, и с тех пор известен преступному миру как Танкист. В 1999 году Бирюченко попадает в розыск за похищения и убийства, в 2002 году его привозят из Праги в Петербург. Тогда даже считали, что Бирюченко имеет отношение к убийству Галины Старовойтовой. Освобождается Юрий Бирюченко к 2008 году и с тех пор более не играет на публичном поле.

По версии следствия, непосредственно в ликвидации Долгополова принимали участие трое жителей Новгорода. Они тоже хорошо знакомы местному уголовному розыску. Это 32-летний Сергей Ким, 33-летний Андрей Васильев, 36-летний Вадим Обысов. Четвертым является 54-летний петербуржец Владимир Ганин. По мнению следствия, он отвечал за предоставление транспорта. Все четверо арестованы в конце августа – начале сентября этого года. Обысову же предъявлено обвинение в том, что именно он стрелял в Долгополова. Причем в затылок.

Самого Бирюченко оперативники не надеялись застать дома и не застали. Они знают, что после арестов новгородских приятелей он уехал за границу. Скорее всего, на Украину, где у него припасено гражданство.

Подробности читайте в материале 47news.ru "Скульптор Долгополов: "За долги не убивают". Гангстер "Танкист" перед выстрелом в затылок: "Это тебе за долги"

По данным «Фонтанки», вскоре Следственный комитет Ленобласти отправит Юрия Бирюченко в федеральный розыск, за которым предсказуемо последует международный.