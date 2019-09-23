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Происшествия
23.09.2019 13:50
Печать

Причину пожара на НПЗ в Киришах видят в змеевике

Прогар труб змеевика печи мог стать причиной пожара на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России — предприятии «Кинеф» в областных Киришах.

Причину пожара на НПЗ в Киришах видят в змеевике

Об этом днем 23 сентября сообщает 47news со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Из-за прогара змеевика пламя, предположительно, вырвалось в трубу технологической установки. После этого подачу газа прекратили, а установку перевели в аварийный режим работы. На место вызвали пожарных.

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«Рабочих там не было, только оператор», – добавил источник. 

Завод «Кинеф» принадлежит «Сургутнефтегазу». Там отказались комментировать случившееся.

Напомним, заявка в МЧС поступила сегодня в 07:15. Факелом горело на 90 квадратных метрах. Тушили пожар 75 человек и 23 расчёта. Справились с огнем в 8:44. Областное издание отмечает: установка по переработке нефти, по одной из версий, находилась на регламентных работах. Год назад в Киришах был запущен новый комплекс глубокой переработки черного топлива.

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