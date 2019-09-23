Парапланеристка упала на провода, ее инструктора сдуло ветром. Полеты под Петербургом сочли опасными для жизни

В падении жительницы Петербурга на линию электропередач обвинен известный и опытный инструктор по парапланеризму 41-летний Руслан Хохлачев. Выжившая на высоковольтных проводах Елена Кузнецова вспоминала, как он и деньги брал, и очередь поторапливал, хотя над летной площадкой дул сильный ветер.

Хохлачев обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 23 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

«Обвиняемый в условиях, не пригодных для самостоятельных учебных полетов, допустил потерпевшую к полету на параплане», – раскрывает суть претензий ведомство.

Руслан Хохлачев возглавляет парапланерную школу «СпортАвиаСервис». Она расположена у деревни Углово Всеволожского района. По мнению следствия, Хохлачев оказывал за денежное вознаграждение услуги по обучению, в том числе теоретическую, практическую и летную подготовки, включая самостоятельное выполнение учениками полетов под контролем инструктора. Елена Кузнецова записалась в школу в середине октября 2018 года, после двадцати занятий ее допустили к самостоятельному полету. Деньги она платила Хохлачеву, и 4 ноября он же, по словам потерпевшей, поторапливал учеников на вылет.

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«В тот день изначально наблюдались сомнительные погодные условия, дул порывистый ветер. Мы немного позанимались на земле, и нас отправили к старту. Хохлачев сказал мне, что полеты нужно начать скорее, так как пришло много народу», – вспоминала Кузнецова.

В небе парапланеристка осталась без поддержки с земли. По радиосвязи никто не отвечал, ее курс Хохлачев и его помощники не координировали. Юго-западный ветер отнес петербурженку на двести метров от летной площадки на ЛЭП. Она получила электротравму и ожоги верхних конечностей, причинившие ее здоровью вред средней тяжести.

«Следствием установлено, что потерпевшая находилась в опасной для ее жизни и здоровья ситуации, не пройдя полный курс обучения согласно ранее указанному учебному плану», – уточнили в транспортном СК.

Хохлачев занимает должность гендиректора петербургской компании «Спортсервис». Она учреждена в 2010 году. Прошлогодняя выручка слегка превысила 700 тысяч рублей. В 2018 году на чемпионате Санкт-Петербурга по полету на параплане на точность Хохлачев являлся начальником соревнований. Уголовное дело рассмотрит Всеволожский горсуд. К рассмотрению оно еще не назначено.