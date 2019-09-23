«Приличный запас прочности»: Медведев рассказал Путину про новый профицитный бюджет

Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым параметры нового федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Как следует из опубликованной 23 сентября стенограммы, Медведев рассказал, что бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причём в течение всех ближайших трёх лет. «При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объём Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. В этом смысле запас прочности у нас приличный», – отметил премьер.

В течение трёх лет, по его словам, на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируется направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей. Кроме того, с 2020 года в документ заложены новые меры, которые должны поддерживать рождаемость и направлены на поддержку семей с детьми и устойчивый рост доходов людей. Путин на это попросил председателя правительства заняться разбюрокрачиванием принятия решений, чтобы обеспечить ритмичность финансирования.

«Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития», – заявил президент.

Подробнее о параметрах нового бюджета можно прочитать здесь.