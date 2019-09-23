Иран отпускает британский танкер после заявления Бориса Джонсона о причастности Тегерана к атаке на Саудовскую Аравию

Правительство Ирана освободит танкер Stena Impero, который 19 июля был задержан силовиками исламской республики, когда тот двигался в Ормузском проливе под флагом Великобритании. Об этом в понедельник, 23 сентября, со ссылкой на специализированный на морском судоходстве журнал Lloyd's List сообщает «Интерфакс» .

«Судно очень скоро начнет движение из порта Бендер-Аббас (порт в Ормузском проливе Персидского залива на юге Ирана. – Прим. ред.) в сторону международных вод», – приводит издание слова анонимного иранского официального лица.

Уголовное разбирательство, связанное с нарушением международных правил судоходства, за которое танкер и был задержан, не прекращено. В начале сентября Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера, в том числе электромеханика из России.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на нефтяные предприятия Саудовской Аравии 14 сентября, в результате которых мировой рынок нефти лишился половины поставок из Эр-Рияда.

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Задержание в июле британского танкера власти Ирана называли ответным шагом на задержание иранского танкера «Грейс 1» в Гибралтаре. После задержания Stena Impero бойцы Корпуса стражей исламской революции задержали ещё несколько иностранных танкеров, 4 августа и 16 сентября.

Обострение морских отношений союзников США с Ираном началось после подрыва двух танкеров в Оманском проливе в июне.

На этом фоне идёт подготовка к совместным российско-иранским морским военным учениям, которые могут пройти до конца 2019 года.