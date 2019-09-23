МВД РФ: Предполагаемый шпион ЦРУ Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести

Министерство внутренних дел России рассказало о розыске Олега Смоленкова, которого СМИ называют «наиболее высокопоставленным источником» ЦРУ среди российских властей.

«Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска», – цитирует 23 сентября заявление ведомства РИА Новости.

В МВД не стали раскрывать, кто стал инициатором розыска Смоленкова. Ранее российский МИД заявил, что Россия собирается найти его через Интерпол.

Сейчас Смоленков числится «без вести пропавшим» и объявлен в розыск по этой причине.

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Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.

Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали https://www.fontanka.ru/2019/09/10/023/ имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента. Коллега шпиона по работе в посольстве в Вашингтоне рассказал о том, что тот был завхозом и любил выпить.