Парубий подтвердил возбуждение против него уголовного дела из-за бойни в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подтвердил, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении него уголовное дело за организацию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками»», — написал Парубий на своей странице в Facebook.

По словам экс-спикера Рады, в документе утверждается, что он создал и координировал общественные вооруженные группировки с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории Одессы.

В заключение политик добавил, что и на Майдане, и в так называемой антитеррористической операции (АТО) он делал все возможное для Украины, «останавливая "русскую весну"».

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О возбуждении уголовного дела против Парубия в связи с событиями в Одессе 2 мая 2014 года сообщил юрист Андрей Портнов 27 августа. Дело было открыто ГБР по заявлению Портнова.

2 мая 2014 года в Одессе в результате вооружённого столкновения в городе между сторонниками и противниками «евромайдана» у Дома профсоюзов в здании произошел пожар. Сторонники «революции» заблокировали людей в здании, в результате чего более 40 человек погибло.