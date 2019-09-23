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Общество
23.09.2019 13:05
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Суд обязал «Почту России» снять кондиционеры и трубы с особняка Ломоносова на Большой Морской

Октябрьский районный суд по иску комитета по охране памятников обязал ФГУП «Почта России» демонтировать с фасада здания Управления федеральной почтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Большой Морской улице кондиционеры и решетки. Об этом 23 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд дал «Почте России» 24 месяца на то, чтобы снять с фасада блоки систем кондиционирования, камеры видеонаблюдения, оконные решетки, вентиляционные трубы и металлический козырек. Установка оборудования, отмечается в решении суда, была произведена без согласования.

В случае неисполнения судебного решения (после его вступления в силу) ФГУП предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа и далее — по 100 тысяч рублей ежемесячно до тех пор, пока «излишества» не снимут с фасада памятника.

У предприятия есть месяц на обжалование решения райсуда. Планирует ли «Почта России» обжаловать решение, неизвестно. «Фонтанка» направила предприятию запрос.

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© Фонтанка.Ру

Справка:

Усадьба М. В. Ломоносова, расположенная на Большой Морской улице, 61, — объект культурного наследия федерального значения. В 1756 году Михаил Васильевич получил участок от петербургской полицмейстерской конторы и сразу приступил к строительству двухэтажного дома с мезонином и хозяйственными флигелями по бокам, отделенными от основного здания воротами.

В этом доме ученый прожил 9 лет, здесь же было создано известное полотно «Полтавская битва», которое сегодня украшает лестницу здания Академии наук. В 1820 году внучка Ломоносова — фрейлина Екатерина Раевская продала участок почтовому ведомству.

В 1843 году Отделение почтовых карет и брик приступило к постройке специального здания, отвечающего нуждам учреждения. Автор проекта — архитектор Альберт Кавос. В комплекс зданий вошли дом для приезжающих, выходящий фасадом на Большую Морскую ул., дом для почтальонов, расположенный во дворе, несколько жилых флигелей, служебных построек, конюшен. Возведенные Кавосом здания поглотили прежние постройки усадьбы Ломоносова, хотя стены некоторых из них сохранились. Зодчий также сохранил и ворота, когда-то соединявшие главное здание с хозяйственными постройками, однако лицевой корпус получил совершенно новый архитектурный облик. Его фасад, поэтажно расчлененный пилястрами, — типичный пример неоренессанса 1840-х годов.

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