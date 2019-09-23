Суд обязал «Почту России» снять кондиционеры и трубы с особняка Ломоносова на Большой Морской

Октябрьский районный суд по иску комитета по охране памятников обязал ФГУП «Почта России» демонтировать с фасада здания Управления федеральной почтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Большой Морской улице кондиционеры и решетки. Об этом 23 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд дал «Почте России» 24 месяца на то, чтобы снять с фасада блоки систем кондиционирования, камеры видеонаблюдения, оконные решетки, вентиляционные трубы и металлический козырек. Установка оборудования, отмечается в решении суда, была произведена без согласования.

В случае неисполнения судебного решения (после его вступления в силу) ФГУП предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа и далее — по 100 тысяч рублей ежемесячно до тех пор, пока «излишества» не снимут с фасада памятника.

У предприятия есть месяц на обжалование решения райсуда. Планирует ли «Почта России» обжаловать решение, неизвестно. «Фонтанка» направила предприятию запрос.