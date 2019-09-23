В Финляндии произошло землетрясение. Небольшое, но громкое

Поздним воскресным вечером в финском Хирвенсалми (муниципалитет в провинции Южное Саво на востоке страны) произошло землетрясение магнитудой 1,3. Эту информацию 23 сентября подтвердили сейсмологи Хельсинкского университета, пишет Ilta-Sanomat.

Сообщается, что местные жители в 22:44 услышали громкий звук, в домах задрожали окна. По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован на глубине 5 км. Обычно такой силы явление сопровождается гулом или звуком взрыва.

Незначительные колебания земной поверхности время от времени происходят в Финляндии. На редкость сильное для этой страны землетрясение в три балла произошло в 2017 году на северо-восточном побережье Ботнического залива.