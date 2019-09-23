В российских городах-миллионниках и столицах регионов построят мечети

Председатель духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин анонсировал открытие соборных мечетей по всей России.

«На более длительные [более 5-10 лет] временные дистанции необходимо планировать строительство соборных мечетей в каждом из городов-миллионников России и в городах – столицах субъектов Российской Федерации», – цитирует 23 сентября заявление Гайнутдина ТАСС.

По его словам, духовное управление российских мусульман располагает 400 объектами, из которых 50 было открыто за последние пять лет.

Он также отметил, что количество приверженцев ислама в России растет. Муфтий заверил, что в столице сейчас проживает свыше 2,5 миллиона мусульман, а в Московской области и в Санкт-Петербурге – по миллиону. «В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман исчисляется сотнями тысяч», – цитирует https://www.interfax.ru/moscow/677494 заявление Гайнутдина «Интерфакс».

Заявление о планируемом строительстве мечетей Гайнутдин сделал на съезде ДУМ РФ в Соборной мечети в Москве, которая отмечает свое 115-летие. На ее открытии после реконструкции присутствовал президент Владимир Путин.