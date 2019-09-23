«В ужасе даже алкотестеры сломались». Как шестеро из УСБ ловили на пьянке замначальника ГИБДД Петербурга

Бригада Управления собственной безопасности разработала коварную засаду по захвату пьяного водителя – замначальника ГИБДД Петербурга. К облаве привлекли пару батальонов ДПС, а телефоны у них забрали. «Фонтанка» расскажет, чем кончилось шоу.

Скриншот с сайта spbvoditel.ru

Инструктаж двух экипажей ГИБДД предвещал мероприятие шпионского масштаба. Оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка не только не объяснили, кого или хотя бы какую автомашину надо будет останавливать, – они даже забрали мобильные телефоны у сотрудников ДПС. Единственное, что гаишники знали точно, что экипаж пятого батальона тихо должен стоять на одном конце Миллионной улицы, а экипаж первого батальона – на другом той же Миллионной и также незаметно. Время было позднее, шла пятница, 13 сентября 2019 года.

Как только чуть перевалило за 23-й час, из изысканного ресторана «Штакеншнейдер» (что на Миллионной,10) вышли два солидных мужчины в штатском. Оба сели в свои авто. Герой же новости присел в свой серый приятный BMW Х3 и тронулся. Вернее, тронулся чуть-чуть, так как тут же с полными проблесками мигалок к нему подлетел экипаж пятого батальона ДПС. Такая вот отмашка ему была дана старшими из Управления собственной безопасности. К тому же в их массе находился еще и новый начальник контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД (фактически той же службы собственной безопасности) подполковник Еремин. Он недавно назначен из столицы. И это была его первая реализация. Заметим, на вторую отъехавшую машину (в которой, кстати, тоже сидел полицейский) внимания никто не обратил.

Надо сказать, что таких подстав офицер пятого батальона не испытывал давно. Как только он подошел к водительскому окну предполагаемого нарушителя, так и увидел на сиденье полковника полиции Аркадия Старова. А Старов, как известно, – заместитель начальника ГИБДД Петербурга и даже считается вторым человеком в управлении.

Неловко представившись, инспектор ДПС сквозь зубы успел процедить: мол, не знал, не ведал, вероломно употреблен втемную. А рядом уже образовались оперативники УСБ. Со сладострастным предвкушением они попросили полковника Старова дунуть в трубочку. Алкотестер предоставил тот же сотрудник пятого батальона. Прибор не захотел функционировать.

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Надо предполагать, что чины из УСБ заподозрили типичный корпоративный саботаж. Тогда они нервно подозвали экипаж первого батальона. Теперь первый батальон предоставил уже свой алкотестер. Полковник Старов с ехидной улыбочкой дунул и сюда. Второй аппарат показал категорически нулевой результат. Как рассказал «Фонтанке» один из участников этого ночного представления, «мы были в ужасе, даже алкотестеры ломались».

Надо думать, что тут ревизоры УСБ заподозрили реальную измену. Фиксируя подвох, они предложили коллеге Старову доехать до медэкспертизы на улице Боровой. Полковник Старов деятельно согласился.

И там освидетельствование не принесло желаемой виктории. И здесь Старов оказался чист перед должностными правами и обязанностями в свободное от службы время. Короткие извинения люди собственной безопасности произнесли. Они даже вернули мобильные телефоны сотрудникам ДПС.

Разумеется, как только гаджеты были возвращены, командиры первого и пятого батальонов получили доклады от своих подчиненных. «Сильно», – ответили начальники хором и поспешили звонить наверх.

Тем временем полковник Старов решил предохраниться. От Боровой он доехал до Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе и сдал там все анализы, которые только возможно сдать.

«Фонтанка» знает: полковник полиции Старов – не сирота. У него со связями все прилично. По информации автора, в прошлый понедельник, 16 сентября, он убыл в Москву. Говорят, на пару недель, на какую-то учебу.

В этой беспощадной погоне за неуклонным соблюдением правил дорожного движения есть необычный полицейский разворот. Если до мизансцены на Миллионной начальник ГИБДД генерал-майор Семенов еще верил в слухи, что Аркадий Старов пытается подружиться с новой московской командой главка, метя в его кресло, то теперь Семенов знает – вранье это.

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Самый же обидный нюанс данного оперативно-разыскного фиаско лежит в форме квалификации наводчика на место отдыха товарища Старова. Сегодня во всех подразделениях ГИБДД города шутят: «Так Старов знал о засаде, и в его бокале был чай».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»