Легализовавшие 9 тысяч мигрантов по подложным документам в Петербурге отделались условными сроками

Девять тысяч мигрантов как минимум незаконно организовала в Петербурге группа, которую создала супружеская пара местных жителей. «Артель» из семи человек трудилась не покладая рук. Их «заслуги» суд рассматривал почти два месяца, для заключения повода не нашел.

Судя по карточке дела на сайте Смольнинского суда города, материалы поступили в суд 2 августа, приговор оглашен 20 сентября. Гегам и Тамара Леонтьевы, Наира Арутюнян, Александра Голован, Роксана Вяльцева, Анна Денисова, Юлия Боровченок признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранцев.

Как сообщает горпрокуратура, бизнес на нелегалах был основан в январе 2016 года: придумали его Леонтьевы, привлекли в свои ряды еще 5 человек. Фигуранты изготовляли и подавали в подразделения по вопросам миграции подложные документы, на основании которых в городе и области незаконно жили и трудились не менее 9 000 иностранцев.

Леонтьевы и Арутюнян получили 3 с половиной года, остальные — по 3. Все сроки условные.