«Великая женщина и хорошая хозяйка». Петербург прощается с Ириной Богачевой

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Мариинском театре завершилось прощание с Народной артисткой СССР Ириной Богачевой. Сказать ей слова благодарности пришли коллеги по консерватории и театру, на сцену которого она выходила в течение 55 лет, главы других учреждений культуры Петербурга, городское руководство. К сожалению, художественный руководитель – директор Мариинского Валерий Гергиев не смог присутствовать на церемонии — в эти дни у него ежедневные концерты в Австрии с Мюнхенским филармоническим оркестром, которым он также руководит.

«Консерватория уже не будет прежней после того, как ушла Ирина Петровна, – сказал ректор учебного заведения Алексей Васильев. – Но своим трудом она заложила такой мощный фундамент для дальнейшего развития российской вокальной школы, что, я думаю, она навсегда останется с нами, в наших сердцах, своих студентов, своих поклонников».

О своем знакомстве с покойной рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он назвал Богачеву «великой женщиной», «хорошей хозяйкой» и «хорошим учителем», который щедро делится своим талантом.

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Он вспомнил, как на одном из праздников попросил ее спеть вместе – и артистка согласилась.

«Конечно, я пел плохо, всего два куплета», – признал Беглов, добавив, что ему запомнился тот случай.

«Она безумно любила город, – напомнил губернатор. – Она хорошо знала историю города, рассказывала такие интересные истории, о которых никогда и никак не подумаешь, – но это истории нашего города. Теперь она тоже история нашего города».

Среди сотен горожан, пришедших проститься с Ириной Богачевой, были дирижер Максим Шостакович, актер Николай Буров, основатель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева, директор Музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и многие другие.

Отпевание пройдет в Никольском соборе. Похоронена певица и педагог будет на Новодевичьем кладбище.

О том, какой была Ирина Богачева и какие воспоминания она пронесла через всю жизнь, – читайте в материале «Фонтанки» .